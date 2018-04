Die Hochkantbauweise bei Camcordern erlebt eine Renaissance: Sony bringt mit dem HDR-TG 7 VE den Nachfolger des TG 3 und steckt diesen wieder in einen schicken

Die Hochkantbauweise bei Camcordern erlebt eine Renaissance: Sony bringt mit dem HDR-TG 7 VE den Nachfolger des TG 3 und steckt diesen wieder in einen schicken Titanium-Anzug. Die Neuheit: Sony spendiert dem TG 7 einen GPS-Empfänger. Damit lassen sich die Aufnahmen später nach Orten sortieren und auf einer Landkarte anzeigen. Trotz dieses Funktionszuwachs soll der TG 7 noch kleiner und leichter als sein Vorgänger sein. Der AVCHD-Camcorder zeichnet in Full-HD (1920 x 1080 Pixel) auf. Als Chip kommt ein 1/5-Zoll-CMOS-Sensor zum Einsatz, mit einer Auflösung von 2,3 Megapixeln. Fotos schießt der Mini mit 4 Megapixeln. Ein 10facher Zoom ist ebenso vorhanden wie ein 2,7-Zoll-Display. Gefilmt wird entweder auf den internen 16-Gigabyte-Speicher oder auf Memorystick Pro Duo. Ebenfalls mit an Bord sind Funktionen wie Gesichtserkennung, inklusive Lächelerkennung, und Highlight-Wiedergabe. Der TG 7 soll 900 Euro kosten und ab Ende Mai verfügbar sein.

