Sony: Externer Slimline DVD-Brenner für Netbooks in neuen Farben

Der Unterhaltungselektroniker Sony hat am Donnerstag den externen Slimline DVD-Brenner für Notebooks in neuen Trendfarben vorgestellt.

Sony bietet den nur zwei Zentimeter hohen DVD-Brenner ab sofort neben Schwarz und Silber auch in den Farben Weiß, Pink und Gold an. Aufgrund seines Gewichtes von 40 Gramm soll er leicht in jede Reise- oder Aktentasche passen. Der Brenner soll laut Hersteller alle gängigen DVD- und CD-Formate lesen und beschreiben können. DVD+R- und DVD-R-Rohlinge, sowie wiederbeschreibbare Medien mit bis zu acht-facher Geschwindigkeit. Bei DVD-RW-Medien soll das Optiarc-Laufwerk nur sechs-fache Schreibgeschwindigkeit erreichen. Im Lieferumfang des DRX-S70U-W enthalten ist die Brennsoftware Nero 8 Express für Microsoft Windows, die laut Sony für alle Multimedia-Anwendungen geeignet sein soll. Weiterhin enthalten sind ein Netzteil, ein Strom- und ein USB-Kabel, sowie eine Bedienungsanleitung.

Der DVD-Brenner im neuen Gewand soll laut Sony ab Ende September im Handel erhältlich sein.