Sony bringt mit der in den USA präsentierten Cyber-shot G3 ein technisch interessantes Kompaktmodell. Die erste Kamera mit WLAN-Funktionalität und integriertem Web-Browser erlaubt es, Fotos direkt vor Ort aus der Kamera über jeden WLAN-Hotspot ins Internet zu senden. Die G3 kann sich sowohl in öffentliche wie auch mit Zugangskennwort gesicherte WLAN-Netze einloggen. Die Einführung erfolgt derzeit in den USA in Zusammenarbeit mit dem Telekom-Provider AT&T, der über ein großes HotSpot-Netzwerk verfügt.

Technisch basiert die Cybershot G3 mit 10 Megapixel-CCD, 3,5-5,6/35-140mm-Zoom und hochauflösendem 16:9 LCD-Monitor mit 307.200 RGB-Pixeln auf der Cybershot T700.

