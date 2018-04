Wohin die Entwicklung bei der Bildprojektion geht, wird noch im Laufe dieses Jahres in 56 Cinemaxx-Kinos zu sehen sein. Dort werden Sony 4K Digital

Wohin die Entwicklung bei der Bildprojektion geht, wird noch im Laufe dieses Jahres in 56 Cinemaxx-Kinos zu sehen sein. Dort werden Sony 4K Digital Cinema-Projektoren mit RealD 3D installiert. Ihre Auflösung von 4096 * 2160 Pixeln ist etwa viermal höher als die von Full-HD, was besonders der Projektion von 3D-Filmen, die damit als Raumbild in voller HD-Auflösung gezeigt werden können, zugutekommt. Infos finden sich auf den Business-Seiten von Sony, dem derzeit noch einzigen Hersteller von kommerziell erhältlichen 4K-Projektoren. Die ersten Systeme zeigen ab 17. September Disney Pixars Animationskomödie "Oben". Es folgen Robert Zemeckis "A Christmas Carol" am 12. November und schließlich und schließlich als Kino-Highlight des Jahres "Avatar" von Titanic-Regisseur James Cameron am 17. Dezember 2009. http://www.sony.de/biz/view/ShowContent.action?logicalname=DCinema%20HUB