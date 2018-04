Sony Alpha - Systemerneuerung

Außer der kommenden Kompakt-Alpha kündigte Sony auf der PMA weitere geplante Neuheiten für sein Alpha-System an. In der Reihe seiner konventionellen digitalen

Außer der kommenden Kompakt-Alpha kündigte Sony auf der PMA weitere geplante Neuheiten für sein Alpha-System an. In der Reihe seiner konventionellen digitalen Spiegelreflexkameras A230, A330, A380, A500, A550, A850 und A900 zeigt Sony die Studie eines Nachfolgemodell seiner Mittelklasse-SLR α700 Mittelklasse-SLR sowie eines neuen "Mainstream"-Modells. An Objektiven sind auf der PMA bei Sony der Prototyp eines Super-Teles 4/500 mm G sowie neues Zeiss Distagon 2/24 mm mit Ultraschallmotor zu sehen. http://news.sel.sony.com/en/press_room/consumer/digital_imaging/digital_cameras/cyber-shot/release/56463.html