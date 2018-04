Im Internet finden sich Hinweise darauf, dass in Kürze neue Digital-Spiegelreflexkameras der Sony Alpha-Reihe vorgestellt werden könnten. Auf der kanadischen

Im Internet finden sich Hinweise darauf, dass in Kürze neue Digital-Spiegelreflexkameras der Sony Alpha-Reihe vorgestellt werden könnten. Auf der kanadischen Sony-Seite zeigte ein mittlerweile entferntes Bild, sieh Screenshot, die Alpha 700 im Zentrum, die Alpha 900 an der einen Seite und an der anderen drei neue Modelle, erkennbar an einem schlankeren Handgriff als bislang bei Alphas üblich. Eine Seite von Sony UK, auf der eine "Alpha 330" gesichtet wurde, ist inzwischen wieder aus dem Internet verschwunden. www.sonystyle.ca/commerce/servlet/CategoryDisplays?storeId=10001&langId=-1&catalogId=10001&categoryId=100549&navigationPath=32090