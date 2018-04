ZonePlayer S5 von Sonos mit etwas Verspätung im Handel

Sonos: ZonePlayer S5 mit iPhone-Steuerung ab sofort verfügbar

Der von der Sonos-Fangemeinde heiß erwartete Netzwerk-ZonePlayer S5 hätte eigentlich bereits am 27. Oktober dieses Jahres in die Händlerregale kommen sollen. Diesen Stichtag musste Sonos allerdings verstreichen lassen. Am Dienstag vermeldete der Spezialist für kabellose Audio-Systeme aber nun die unverzügliche Markteinführung des Gerätes.

© Archiv Sonos ZonePlayer S5

Der ZonePlayer S5 ist Sonos erstes Netzwerk-Wiedergabegerät mit integrierten Lautsprechern. Der S5 ermöglicht getreu seinem Sonos-Prinzip einfachen Zugang zur eigenen Musiksammlung im Netzwerk, im Internet oder zu tausenden von Radiosendern. Das Sonos-System funktioniert folgendermaßen: Ein Zoneplayer oder eine Zonebridge klinken sich ins heimische Netzwerk ein und kommuniziert mit allen anderen Geräten von Sonos (weitere Zoneplayer, Controller) über eine eigene kabellose Netzwerkverbindung. Auf diese Weise lässt sich dass ganze Haus mit Zone-Playern ausstatten und im jeden Zimmer ein individuelles Musikprogramm starten. Einen ausführlichen Test zum Sonos-Audio-System und die einzelnen Komponenten finden Sie übrigens hier unter [int:article,99346/]. Im Gegensatz zu den bislang vorgestellten Zoneplayern, die stets ein Paar aktive oder passive Lautsprecher benötigten, hat der neue-Zoneplayer S5 bereits ein 5-Wege-Lautsprechersystem integriert, womit er vor allem für kleinere Räume interessant sein dürfte. Der S5 verfügt über zwei Hochtöner, zwei Mitteltöner sowie einen integrierten Einwege-Subwoofer. Alle Lautsprecher werden laut Sonos jeweils separat über den digitalen Verstärker angesteuert. Alle Filter-Einstellungen, Bass- und Höhen-Kontrolle, der aktive Equalizer sowie das Time Alignement werden durch einen digitalen Signalprozessor (DSP) gesteuert, was die Audioqualität hoch und den Energieverbrauch niedrig halten soll. Über einen anlogen Audio-Eingang lässt sich das Audiosystem auch als aktives Lautsprechersystem für praktisch alle Audiogeräte verwenden. Die Steuerung erfolgt wie bei den anderen Zoneplayern auch über einen eigenen Sonos-Controller oder über eine Sonos-App (kostenlos downloadbar im iTunes App Store), die man sich kostenlos auf einen iPod Touch oder ein iPhone aufspielen kann. Somit wird aus den beiden Schmuckstückchen jeweils ein vollwertiger Controller und man spart sich rund 350 Euro für einen Sonos-Controller. Unverständlich ist allerdings, warum der Zoneplayer S5 keine Dockingvorrichtung für die Apple-Player besitzt!? Der Sonos ZonePlayer S5 ist ab sofort lieferbar und kostet rund 400 Euro. Weitere Informationen zu Sonos sowie eine Händlersuche ist unter sonos.com verfügbar.