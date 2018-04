Die Auslieferung von Lightroom 3 verzögert sich, weshalb Adobe nun heute eine zweite überarbeitete Betaversion des RAW-Konverters veröffentlicht. In der neuen

Die Auslieferung von Lightroom 3 verzögert sich, weshalb Adobe nun heute eine zweite überarbeitete Betaversion des RAW-Konverters veröffentlicht. In der neuen Beta-Version sollen bereits die Erfahrungen der Betatester stecken, denn immerhin 350.000 Downloads der Beta 1 soll es gegeben haben. Unter neuen Funktionen in der Beta 2 sind schnelles Tethered Shooting für ausgewählte Kameramodelle von Canon und Nikon und der Import sowie die Verwaltung von Videos aus DSLRs. Beim Farbrauschen ist nun auch der Regler für die Reduzierung des Luminanzrauschens freigeschaltet. Zudem will Adobe die Leistungsfähigkeit gesteigert haben. Lightroom 3 Public Beta 2 kann ab sofort in den Adobe Labs kostenlos heruntergeladen werden. http://labs.adobe.com/technologies/lightroom3/