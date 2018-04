Sitecom: Selbstinstallierendes WLAN

Sitecom erweitert mit dem "WL-324 Wireless USB Adapter 300N XR - Selbstinstallierend" seine Palette von Lösungen für die Vernetzung des "digitalen" Heims. Der Adapter bietet auch Einsteigern hohe Sicherheit, da sich die gesamte Software automatisch auf dem Desktop PC oder Notebook installiert.

Um den Wireless USB Adapter benutzen zu können, muss dieser lediglich an den Desktop-PC oder das Notebook angeschlossen werden. Dank der integrierten WPS-Technologie macht es dieser USB-Adapter kinderleicht, den Computer in ein drahtloses Netzwerk zu integrieren und gleichzeitig zu schützen. Durch einfaches Drücken der WPS-Taste am Wireless Router und anschließend am Wireless USB Adapter für jeweils zwei Sekunden wird die sichere Verbindung automatisch hergestellt und bietet gleichzeitig umfassenden Schutz gemäß dem aktuellen WPA-Standard.

Der Wireless USB Adapter nutzt die Vorzüge der neuesten Netzwerktechnologie 802.11n Draft 2.0. Dank der Extended Range Technology (XR) garantiert der Adapter, der mit zwei internen Antennen ausgestattet ist, maximale Reichweite und reduziert Funklöcher (Dead Spots) an Stellen mit schwachem Signal. Darüber hinaus bietet das Gerät in Kombination mit einem 300N Router mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbps hervorragende Leistungswerte.

Der WL-324 Wireless USB Adapter 300N XR - Selbstinstallierend ist in ganz Europa mit 10-Jahres-Garantie zum Preis von 49,99 Euro von Sitecom erhältlich.