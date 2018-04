Sigma bietet im Rahmen seiner Reihe von Fotoseminaren unter dem übergeordneten Thema "besondere Sichtweisen" einen Panorama-Workshop an. Dort erarbeiten die

Sigma bietet im Rahmen seiner Reihe von Fotoseminaren unter dem übergeordneten Thema "besondere Sichtweisen" einen Panorama-Workshop an. Dort erarbeiten die Teilnehmer neben "extrabreiten" Bildern auch beeindruckende 360° Kugelpanoramen. Der Sigma Praxis-Workshop Panorama findet am 12.12. und 13.12.09 im Kloster Höchst im Odenwald mit maximal 10 Personen statt. Die Kursgebühr beträgt 300 Euro pro Workshopwochenende und Person inklusive Seminarunterlagen, Vollpension, Erfrischungsgetränken, Kaffee und Mittagessen an beiden Tagen.

Für den Workshop stellt Sigma ein breites Spektrum an Objektiven zur Verfügung. Die Teilnehmer sollten ihre eigenen Laptops mitbringen. Die für den Workshop notwendige Software wird gestellt, so auch Adobe Photoshop CS4, von Manfrotto und Novoflex kommen Stative und Zubehör.

www.sigma-foto.de/cms/front_content.php?idcat=136