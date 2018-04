Mit fünf neuen Objektiven erweitert Sigma sein Brennweitensortiment für Spiegelreflexkameras von Sigma, Canon, Nikon, Pentax, Sony. Das 4,5-5,6/8-16 mm DC HSM

Mit fünf neuen Objektiven erweitert Sigma sein Brennweitensortiment für Spiegelreflexkameras von Sigma, Canon, Nikon, Pentax, Sony. Das 4,5-5,6/8-16 mm DC HSM und das 2,8/17-50 mm EX DC OS HSM sind für Kameras mit Sensoren im APS-C-Format, die beiden Tele-Zooms APO 2,8/70-200mm EX DG OS HSM und APO 4,5-6,3/50-500 mm DG OS HSM sowie das 1,4/85mm EX DG HSM zeichnen den 24x36mm-Vollformat-Bildkreis aus. Alle sind mit schnellem Ultraschallmotor für den Autofokus-Antrieb ausgestattet.

Das 4,5-5,6/8-16 mm DC HSM entspricht an den Kameras mit APS-C-Sensoren einem 12-24 mm-Super-Weitwinkel-Zoom mit einem maximalen Bildwinkel je nach Kamera von 114,5° bis 121,2°. Durch die Innenfokusierung beträgt die kürzeste Aufnahmeentfernung bei allen Brennweiten 24 cm. Eine Gegenlichtblende ist fest integriert, ein Filtergewinde fehlt.

Das 2,8/17-50 mm EX DC OS HSM empfiehlt sich als lichtstarkes Allround-Zoom entsprechend 26-75 mm bei KB. Sein Bildstabilisator kann bei Pentax- und Sony-Kameras zusammen mit der Sensor-Shift-Stabilisierung der Kameras verwendet werden. Beim lichtstarken Tele-Zoom 2,8/70-200 mm handelt es sich um eine Neukonstruktion mit Bildstabilisator und Ultraschallmotor. Es enthält zwei Linsen aus dem von Sigma neu entwickelten "FLD"-Glas. 9 Blendelamellen sollen für ein besonders schönes Bokeh sorgen. Die Abschattung der mitgelieferten Gegenlichtblende kann an APS-C-Kameras angepasst werden.

Ein echter Zoom-Riese ist das APO 4,5-6,3/50-500 mm DG OS HSM. Sein Bildstabilisator soll vier Zeitstufen ausgleichen können. Das fast 2 kg schwere Objektiv hat einen Filterdurchmesser von 95 mm.

Für die anspruchsvolle Porträt- und Reportage-Fotografie bringt Sigma schließlich das 1,4/85 mm EX DG HSM. Auch seine Blende lässt sich dem geänderten Bildwinkel beim Einsatz an APS-C-Kameras anpassen.

Preise und Verfügbarkeit in Europa waren in der englischen PMA-Meldung noch nicht angegeben.

