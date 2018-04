Bei der Sigma DP1s handelt es sich um eine verbesserte Version der Kompaktkamera Sigma DP1 mit Foveon X3-Sensor und einer Auflösung von 2652 x 1768 Pixeln. Die

Bei der Sigma DP1s handelt es sich um eine verbesserte Version der Kompaktkamera Sigma DP1 mit Foveon X3-Sensor und einer Auflösung von 2652 x 1768 Pixeln. Die DP1 erlaubt die RAW (X3F)-Rohbilddatenspeicherung und ist mit 4/28 mm Weitwinkel-Festbrennweite sowie manueller Zeit- und Blendenvorwahl zusätzlich zur Programmautomatik ausgestattet. Der 2,5"-LCD-Monitor zeigt 100 % des Bildes. Neu an der DP1s ist die schon von DP2 und SD14 bekannte QS (Quick Set)-Funktion, die per Menü auf die Zoomtasten der Kamera gelegt werden kann. Dies ermöglicht dem Benutzer die schnellere und komfortablere Kamerabedienung. Darüber hinaus beinhaltet die DP1s laut Sigma nicht näher definierte Weiterentwicklungen in technischer Hinsicht und soll verbesserte Ergebnisse bei Gegenlichtaufnahmen liefern. Die Sigma DP1s ist ab sofort für 500 Euro erhältlich.

