Sharp: LCD-TV-Serie mit integriertem Blu-ray-Player und Rekorder

Das Spezialist für Unterhaltungselektronik Sharp hat am Freitag auf seiner japanischen Internetseite eine neue Serie von LCD-TV-Geräten vorgestellt. Der Clou: Die Fernseher haben einen eingebauten Blu-ray-Player oder je nach Modell sogar einen Blu-ray-Rekorder.

Die neue Sharp Aquos LCD-TV-DX2-Serie soll aus insgesamt dreizehn verschiedenen Modellen bestehen. Die Displaygrößen beginnen bei 26- und enden bei 52-Zoll. Käufer können ausserdem zwischen den Gehäusefarben Schwarz, Weiß oder Rot wählen. Der Hersteller will in der aktuellen Serie die Benutzerfreundlichkeit weiter verbessert und um ein paar zusätzliche Features erweitert haben. Nutzer können jetzt High-Definition-Material direkt auf Blu-ray-Disk brennen und sich vor dem Brennvorgang entscheiden in welcher Qualität sie die Aufnahmen speichern möchten.

Neu hinzugekommen ist laut Angaben auf der Internetseite auch die Möglichkeit Inhalte aus dem Internet abzurufen, während man ein TV-Programm verfolgt oder eine Blu-ray-Aufnahme abspielt. Sharp will die neuen Geräte ab September in den Handel bringen, zu den Preisen machte der Hersteller bisher noch keine Angaben.