Sharkoon zeigt Dockingstation für SATA- und IDE-Festplatten

Der Zubehörspezialist Sharkoon hat am Donnerstag eine neue Dockingstation für SATA- und IDE-Festplatten vorgestellt.

Sharkoon will aufgrund zahlreicher Kundenanfragen seine Festplattenadapter-Reihe "QuickPort" um ein Modell mit zusätzlichem IDE-Anschluss erweitert haben. Neben dem Steckschacht für eine SATA-Platte kann am QuickPort Combo jetzt auch eine IDE-Festplatte angeschlossen werden. Die Festplatten-Dockingstationen sind laut Hersteller die ideale Lösung für alle "Festplattensammler", die ihre extern aufbewahrte Datenträger häufig wechseln möchten. Gleichzeitig erlaubt der Adapter ein schnelles und unkompliziertes anschließen an Notebooks oder PCs. Das QuickPort Combo ist über USB-2.0 am Rechner anzuschließen und bietet einen Schacht für 2,5-Zoll- und einen für 3,5-Zoll-Festplatten.

Die zusätzliche IDE-Schnittstelle in der Front erlaubt es Festplatten und optische Laufwerke mit älterem Standard mit dem QuickPort zu verbinden. Im Lieferumfang enthalten ist ein 4-Pin-Stromkabel, ein Stromadapter und -kabel für die Dockingstation, sowie ein USB-Kabel und eine Kurzanleitung. Sharkoon will das QuickPort Combo ab Anfang Oktober in den Handel bringen, der empfohlene Endkundenpreis soll bei 29,99 Euro liegen.