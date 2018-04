Sharkoon stellt vier neue Gehäuse vor - Nachfolger für Rebel 9

Zubehör-Spezialist Sharkoon hat am Dienstag vier neue Gehäuse vorgestellt. darunter auch den Nachfolger des sehr erfolgreichen "Rebel 9"-Midi-Towers.

Der Neuling nennt sich "Rebel9 Pro" und wurde grundlegend überarbeitet. das netzteil wanderte nach unten, das Innenleben präsentiert sich nun ebenfalls schwarz lackiert. Die mainboardhalterung bekam einen Kabelschacht zum verdeckten Verlegen der Strippen spendiert. Durch die Aussparung im CPU-Bereich muss die Hauptplatine zum Kühlerwechsel nicht mehr ausgebaut werden. Die beiden Editionen "Economy" und "Value" unterschieden sich in der Lüfterausstattung. Das Economy-Modell liefert Sharkoon ohne vorinstallierten Lüfter aus - insgesamt vier Stück lassen sich nachrüsten. Das "Value"-Modell ist dagegen reichlich mit den Kühlpropellern bestückt: ein 120-mm-LED-Lüfter vorne, ein 120-mm-Lüfter in der Rückseite und ein 250-mm-LED-Lüfter mit integriertem, externem Drehzahlregler im Seitenteil. letzterer lässt sich für knapp 15 Euro auch bei anderen Sharkoon-Gehäusen nachrüsten.

Im Ausstattungsniveau zwischen den beiden Brüdern liegt das "Rebel9 Alu". Es rechtfertigt seinen Mehrpreis vor allem durch die edlere Alu-Front statt des sonst üblichen Plastik.

Als Vierter Neuling im Bunde buhlt das "Nightfall" mit einer anderen Optik um die Gunst der Kunden. Es bietet ebenfalls eine Alufront und vorinstallierte Lüfter. Das Innenleben präsentiert sich gegenüber den Rebel9 jedoch weniger komfortabel und aufwändig konstruiert.

Alle vier Gehäuse sind ab sofort im Fachhandel erhältlich. Die Preise belaufen sich auf rund 45 Euro für das "Rebel9 Pro Economy", 50 Euro für das "Nightfall" und 60 Euro für das "Rebel9 Alu" und "Rebel9 Pro Value".