Avanquest, der deutsche Vertrieb von Serif, bringt gleich zwei neue Fotoprogramme auf den Markt. Digital Scrapbook Artist soll an die Tradition des guten alten Fotoalbums anknüpfen und Digital Photo Suite Ordnung in die digitale Bilderwelt reinbringen. Gleichzeitig kann die Software Fotos optimieren und präsentieren. Im Paket der Digital Photo Suite ist mit PanoramaPlus 3 zudem ein Panoramawerkzeug enthalten mit dem sich Fotos nahtlos zusammenfügen lassen, egal ob horizontal, vertikal, aus Standbildern oder Videos. Die Serif Digital Photo Suite wird 30 Euro kosten. Mit dem Digital Scrapbook Artist soll man dagegen die besonderen Momente des Lebens in Alben verewigen. Mit Serif Digital Scrapbook Artist können Fotos und Andenken in Montagen angeordnet werden wobei fotorealistische Seiten entstehen sollen. Das Album kann man dann drucken oder via Online-Export präsentieren. Im Paket ist ein Bonus-Download für das Archiv Digikit Collection 1. Auch der Digital Scrapbook Artist soll 30 Euro kosten. www.avanquest.com