Der Filmverleih Twentieth Century Fox Home Entertainment kündigte die Veröffentlichung der gesamten vier Staffeln sowie des finalen Spielfilms einzeln oder in einer Box auf Blu-ray an. Fans dieser Serie können den Marker im Kalender auf den 18. Dezember 2009 stellen. Wem bereits die DVD völlig genügt, darf sich bereits auf den 2. Dezember freuen: hier erscheint die Staffel 4 sowie die gesamte Kollektion der Ausbrecher-Serie auf silberner Scheibe.

Die Flucht der Ausbrecherbrüder Michael Scofield und Lincoln Burrows ist zu Ende: Mit der vierten und letzten Staffel von "Prison Break" und dem abschließendem Spielfilm "Prison Break: The Final Break" veröffentlicht Twentieth Century Fox Home Entertainment diesen Winter das Finale der Erfolgsserie auf Blu-ray und DVD. Mit der gleichzeitigen Veröffentlichung von Staffel 2 ist "Prison Break" laut Fox die erste abgeschlossene Serie auf Blu-ray. Neben der zweiten und vierten Staffel erscheint zusätzlich "Prison Break - Complete Box", womit Fox vor allem die Neueinsteiger dieser Serie anvisiert. Als besonderes Extra für alte und neue "Prison Break"- Fans packt das Filmunternehmen in der Complete Box vorzeitig den Spielfilm "The Final Break" mit dazu.

Die Ausbruchsdaten im Überblick:

Am 2. Dezember erscheint bereits die Staffel 4 von "Prison Break" sowie das Gesamtpaket "Prison Break - Complete Box" auf DVD. Am 18. Dezember kommen dann die Blu-ray-Fans auf ihre Kosten: mit der zweiten und vierten Staffel von "Prison Break" sowie "Prison Break - Complete Box Blu-ray" wird die TV-Serie in HD-Qualität kompletiert. Die Blu-ray-Gesamtausgabe gibt es allerdings nur exklusiv beim Medien-Versender Amazon. Zu guter Letzt komm dann am 8. Januar 2010 der bereits den Paketen beigelegte Abschluss-Spielfilm als DVD und Blu-ray auf den Markt.

Bonus-Material der einzelnen Scheiben

"Prison Break - Staffel 2 auf Blu-ray - Neuerfindung einer Szene - Wie aus Dallas Amerika wird - Prison Break Theme - Ferry Corsten Breakout Remix "Prison Break - Staffel 4 auf Blu-ray und DVD: - Abblende. Die finale Episode - Der Plan, die Durchführung und die Kugel - Die Welt des Regisseur - Neun Audiokommentare "Prison Break - Complete Box" auf DVD und Blu-ray - Alle 4 Staffeln mit dem gesamten Bonusmaterial sowie - "Prison Break: The Final Break" - Der Film zur Serie