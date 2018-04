Der Schweizer Kamerahersteller Seitz Phototechnik AG präsentiert auf dem Pariser Salon de Photo vom 15.- 19. 10. seine neue Roundshot Livecam D2 HD. In

Der Schweizer Kamerahersteller Seitz Phototechnik AG präsentiert auf dem Pariser Salon de Photo vom 15.- 19. 10. seine neue Roundshot Livecam D2 HD. In doppelter"Full HD"-Auflösung von vertikal 2.048 Pixel nimmt die Kamera in wenigen Sekunden automatisch ein nahtloses 360°-Panorama-Bild mit horizontal 32.000 Pixel, also insgesamt 66 Megapixel auf. Damit übertrifft die neue D2 HD alle anderen Webcams.

Seitz nennt einen Dynamikumfang von 9-Blendenstufen für den RGB Scanning-Sensor und Empfindlichkeiten von ISO 100 bis 800. Dank automatisierter Funktionsweise und widerstandsfähiger Konstruktion soll die Kamera mit wenig Aufwand betrieben werden können. Die Ansteuerung kann über Ethernet oder WLAN erfolgen. An die Kamera passen Objektive mit Nikon-F-Bajonett und Brennweiten zwischen 10 - 100 mm.

Zahlreiche spezielle Funktionen (Archiv, ecard, Zoom, Zeitraffer, Hotspots, Wetterdaten, Vollbild-Anzeige) machen die Kamera vielseitig einsetzbar. Sie eignet sich z. B für die Erstellung von Zeitraffer-Filmen, etwa von großen Baustellen oder für die Film- und Werbeindustrie.

Die 40 cm hohe Roundshot Livecam D2 HD mit einem Durchmesser von 26 cm bei einem Gewicht von 7,9 kg ist ab sofort verfügbar. Sie kostet 6.490 Euro samt Nikon-Zoom 18-70mm, allen Kabeln, wasserdichtem Gehäuse und Software. Zusätzlich bietet Seitz einen FTP-Service mit Webhosting an. http://www.livecam360.com/evenement/salondelaphoto/ Roundshot Livecam D2 HD: http://german.roundshot.ch/xml_1/internet/de/application/d438/d879/f641.cfm Referenz-Installationen: http://german.roundshot.ch/xml_1/internet/de/application/d798/f952.cfm