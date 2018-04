Ein spezielles Docking-System für die tragbare Seagate FreeAgent Go-Festplatten bietet das FreeAgent Thater+. Dabei handelt es sich um einen Mediaplayer der

Ein spezielles Docking-System für die tragbare Seagate FreeAgent Go-Festplatten bietet das FreeAgent Thater+. Dabei handelt es sich um einen Mediaplayer der Fotos, Videos und Musik wiedergibt, der auch via zweier USB-Buchsen Daten entgegennimmt. Mit einem integrierten Ethernet-Anschluss ist der FreeAgent Theater+ zudem netzwerkfähig und ermöglicht so den Zugriff auf die digitalen Medien im Heimnetzwerk. Seagate liefert eine Synchronisationssoftware für PC und Mac mit. Der FreeAgent Theater+ gibt die Mediadaten in 1080p-HD-Video-Qualität aus und beherrscht dabei DTS 2.0+ und Dolby-Digital-Ton. Er kann über Composite, Component Video oder HDMI und Stereo, Optical S/PDIF oder HDMI Audio an den Fernseher angeschlossen werden. Die Menüsteuerung erfolgt über eine Fernbedienung. Der Seagate FreeAgent Theater+ HD Media Player ist ab sofort als Stand-Alone-Gerät für die Nutzung mit einem beliebigen USB-Speicher für 150 US-Dollar erhältlich. Die Preisempfehlung für das Bundle mit einer 500 GB FreeAgent Go liegt bei 290 US-Dollar. Unterstützte Video-Formate: MPEG-1, MPEG-2 (VOB/ISO), MPEG-4 (DivX /Xvid), DivX HD, Xvid HD, AVI, MOV, MKV, RMVB, AVC HD, H.264, WMV9, VC-1, M2TS, TS/TP/M2T. Bild-Formate: JPEG-Dateien mit bis zu 20 Megapixeln, BMP, GIF, PNG und TIFF. Audioformate: AAC, MP3, Dolby Digital, DTS, ASF, FLAC, WMA, LPCM, ADPCM, WAV und OGG. www.seagate.com