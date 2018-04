Scythe Setsugen: Highend-Grafikkartenkühler mit 12-cm-Lüfter

Der japanische Cooling-Spezilaist Scythe hat am Mittwochabend einen neuen Grafikkarten-Lüfter vorgestellt. Der "Scythe Setsugen" kombiniert einen großen Lüfter mit jeder Menge Kühlrippen.

Der auf Deutsch "Schneefeld" heißende Lüfter arbeitet mit einem hauseigenen 120-mm-Lüfter, der zwischen Bodenplatte und Lamellen verbaut ist. Er besitzt zudem eine als Slotblende ausgeführte Steuerung, welche die Drehzahlen zwischen 800 und 2.000 Umdrehungen pro Minute regulieren kann. Der Luftdurchfluss liegt bei 32 bis 76 Kubikmeter pro Stunde, der Geräuschpegel zwischen 20 und 34 Dezibel. Die Lamellen sind in vier Blöcke unterteilt. Jeder Block ist per eigener Heatpipe mit der Grundplatte verbunden, was zu einer besonders effizienten Arbeitsweise führen soll. Für eine besonders simple Montage sorgen verschiebbare Befestigungsschrauben. Bis auf Dual-GPU-Karten wie der Radeon HD 5970 oder Geforce GTX 295 ist der "Setsugen" mit allen aktuellen Grafikkarten kompatibel.

Neben dem eigentlichen Kühler gehören noch diverse Kühlkörper für Speicherbausteine und Spannungswandler sowie eine Wärmeleitpaste zum Lieferumfang. Der "Scythe Setsugen" ist ab sofort für knapp 35 Euro erhältlich.