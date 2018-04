Schnäppchentipp: Samsung Full-HD-Fernseher für 489,95 Euro bei Plus

Der Lebensmitteldiscounter Plus hat am Mittwoch einen Full-High-Definition Flat-TV von Samsung im Angebot.

Der Lebensmitteldiscounter Plus hat am Mittwoch einen Full-High-Definition LCD-Fernseher von Samsung im Angebot.

Der Samsung LE32B579 soll mit einer Bildschirmauflösung in voller High-Definition-Qualität (Full-HD) und einem hohen Kontrastwert für "unglaubliche" Details und "erstklassige" Bildschärfe sorgen. Für optimale Ergebnisse in der Bild- und Tonqualität stellt der Hersteller insgesamt drei HDMI-Schnittstellen zur Verfügung. Mit seiner Bildschirmdiagonalen von 32-Zoll (81 Zentimetern) gehört der Samsung Fernseher zu den wenigen Geräten in dieser Größenordnung, der die volle HD-Auflösung mit 1920 x 1080 Bildpunkten darstellen kann. Ausserdem soll er laut Hersteller dank der "Wide Color Enhancer 2"-Technologie einen erweiterten Farbraum darstellen können.

Der LE32B579 bietet einen DVB-T-Tuner für terrestrisches Fernsehen, sowie einen DVB-C und DVB-S2-Tuner für digitalen Kabel- und Satellitenempfang. Die Abmessungen des Flat-TVs betragen 80,6 x 58,9 x 24 Zentimeter inklusive Tischfuß. Samsung gewährt auf das Gerät eine Garantiezeit von 24 Monaten ab Kaufdatum. Das Angebot ist auf den heutigen Tag begrenzt und nur gültig solange der Vorrat reicht. Gegenüber der unverbindlichen Herstellerpreisempfehlung des Herstellers von 899 Euro sparen Käufer rund 44 Prozent. Zum Preis von 498,95 Euro kommen noch Versand- und Speditionskosten in Höhe von 22,95 Euro dazu. Allerdings bieten auch andere Händler das Gerät zu ähnlich niedrigen Preisen an.