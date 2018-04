Schnäppchen: Panasonic Lumix 8-Megapixel Digicam für unter 100 Euro

Der Lebensmitteldiscounter Plus hat in seinem Online-Shop seit Donnerstag einen Digitalkamera von Panasonic im Angebot. Die Panasonic Lumix DMC-LZ8 kostet etwa 100 Euro und hat eine Auflösung von 8,1-Megapixel, die Verkaufsempfehlung des Herstellers liegt bei 219 Euro.

Die Panasonic Lumix DMC-LZ8 ist mit ihrer manuellen Belichtung, dem 5-fachen-Weitwinkel-Zoom und einer hochwertigen Leica-Optik nicht nur für fortgeschrittene Fotografen interessant. Auch Anfänger sollen dank Automatikfunktionen mit der Lumix-Digitalkamera gut zurecht kommen. Ein optischer Bildstabilisator wirkt verwackelten Aufnahmen entgegen und eine intelligente ISO-Kontrolle macht scharfe Aufnahmen auch bei sich schnell bewegenden Motiven möglich. Zusätzlich bietet die DMC-LZ8 eine Gesichtsautomatik für die Gesichter von bis zu 15 Personen. Erkennt die Kamera eine der Personen zum Beispiel innerhalb einer Gruppe so soll automatisch der Autofokus und die Belichtung auf die entsprechende Person abgestimmt werden. Zu den weiteren Automatik-Funktionen zählen Motivprogramme wie Portrait-, Landschafts- oder der Makromodus.

Rauschfreie und brillante Bilder sind laut Hersteller das Ergebnis aus dem Zusammenspiel zwischen hochwertiger Leica-Optik und dem Venus Engine IV-Bildprozessor. Der 2,5-Zoll-Bildschirm lässt aufgenommene Bilder dank automatischer Helligkeitsanpassung und 230.000 Pixel Auflösung auch bei hellem Sonnenlicht gut erkennen.

Die urlaubsfreundliche Kamera bietet passend zur Ferienzeit eine Kalenderfunktion sowie eine Weltzeitzonenkarte. So lassen sich Bilder nach der Rückkehr aus dem Feriendomizil schnell auf dem heimischen PC sortieren und in die richtige Reihenfolge bringen. Als Speichermedien kommen SD-, SDHC- oder MMC-Karten zum Einsatz. Das Angebot im Plus-Online-Shop gilt wie immer so lange der Vorrat reicht.