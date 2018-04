Sanyo zeigt neue Modellvariante seiner Dual-Kamera Xacti GC10

Der Kamerahersteller Sanyo hat am Mittwoch eine neue Modellvariante seiner Dual-Kamera Xacti GC10 vorgestellt. Die Kombination aus Videokamera und Fotoapparat ist ab Ende September in einer neuen Farbe erhältlich.

Der Kamerahersteller Sanyo hat am Mittwoch eine neue Modellvariante seiner Dual-Kamera Xacti VPC-CG10 vorgestellt. Die Kombination aus Videokamera und Fotoapparat ist ab Ende September in einer neuen Farbe erhältlich.

Die Xacti VPC-CG10 zeichnet laut Hersteller Videos in High-Definition (HD)-Qualität mit 720p und einer Auflösung von 1280 x 720 Bildpunkten, bei einer Wiederholungsrate von 30 Frames in der Sekunde auf. Der Bildsensor der Sanyo-Kamera vom Typ CMOS soll Standbilder mit einer Auflösung von zehn Megapixeln einfangen und digitalisieren - Einzelbilder und Serienaufnahmen biete laut Hersteller jedoch nur 1600 x 1200 Bildpunkte. Durch ihre kompakten Abmessungen von nur 7,2 x 11,3 x 3,8 Zentimeter und einem Gewicht von 170 Gramm soll sie GC10 in nahezu jede Jackentasche passen. Sanyo will mittels ergonomischer Anordnung der Bedientasten eine "Ein-Hand-Bedienung" für spontane Aufnahmen aus jeder Perspektive ermöglichen.

Die Kamera speichert Videos und Fotos auf einer optional erhältllichen Secure-Digital (SD)-Flashkarte. Laut Sanyo kann die Kamera mit Speicherkarten bis zu einer Kapazität von 32 Gigabyte verwendet werden - bis zu acht Stunden Videoaufnahmen in HD-Qualität sollen auf einen solchen Datenspeicher Platz finden. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen zählen unter anderem ein fünf-fach optischer Zoom und ein 3,0-Zoll-LCD-Display, das sich um bis zu 285 Grad drehen lassen soll. Einsteiger sollen dank "Simple Modus" auch ohne Vorkenntnisse in der Welt der Video- und Fotoaufnahmen, problemlos mit der Xacti VPC-CG10 zurecht kommen.

Die Xacti VPC-CG10 in Blau soll ab Ende September bei allen Partner der Ringfoto-Gruppe (darunter unter anderem "Photo Porst", "allkauf" oder "Plusfoto") erhältlich sein. Hersteller Sanyo legt den Aktionspreis bei 199 Euro fest und gewährt auf die Kamera eine Garantiezeit von drei Jahren. Lesetipp: Mit der Frage "Was ist besser? Ein Camcorder, der gute Fotos zaubert, oder ein Fotoapparat, der auch Videos in HD aufzeichnet?" haben sich unsere Kollegen von der Video-HomeVision beschäftigt. Hier finden Sie das Ergebnis zum Test-Duell: Camcorder vs. Digicam.