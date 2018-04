Leichter Sound-Recorder sowie ein Spezial-Akku von Sanyo

Sanyo Xacti Sound Recorder - ultra-kompaktes Aufnahme-Gerät für Musiker

Die Musik-Messe in Frankfurt vom 24. bis 27. März wirft ihre Schatten voraus. So kündigte etwa Sanyo am Dienstag die Vorstellung eines ultra-kompakten Aufnahmegerätes namens "Xacti Sound Recorder" speziell für Musiker an. Zusätzlich will man der Öffentlichkeit einen 9-Volt-Gleichstrom-Akku mit der Bezeichnung "Music Booster" mit bis zu 50 Stunden Laufzeit präsentieren. Mit diesen beiden Geräten versucht Sanyo, stärker in den Musiker-Markt einsteigen.

© Archiv Xacti Sound Recorder ICR-XPS01MF von Sanyo

Genau genommen gibt es zwei Versionen des Xacti Sound Reckorders - einmal mit und einmal ohne Dockingstation. Die Xacti Sound Recorder ICR-XPS01MF und ICR-XPS01M sind laut Sanyo die weltweit dünnsten und leichtesten Rekorder für Aufnahmen in Rundfunkqualität. Demnach unterstützen die Geräte Lineares PCM Recording, die praktisch der Audio-Qualität von CD-Aufnahmen entspricht, sowie verschiedene MP3-Formate. Die Aufnahmen werden auf einer MicroSD-Speicherkarte gespeichert und lassen sich von dort auf einen Computer zur Weiterverarbeitung übertragen. Die Rekorder werden ab April 2010 verfügbar sein. Für den ICR-XPS01MF inklusive einer Lautsprecher- und Dockingstation gilt eine unverbindliche Preisempfehlung von 300 Euro, für den "nackten" ICR-XPS01M werden 250 Euro fällig . Darüber hinaus zeigt Sanyo in Europa erstmals den "Music Booster", einen mobilen 9-Volt Gleichstrom Akku für Musik-Equipment. Damit Musiker auch ohne Stromnetz überall auftreten können. Je nach angeschlossener Geräteart und -menge soll der Akku 20-50 Stunden Energie liefern und in 3,5 Stunden wieder aufgeladen sein. Auf der Frankfurter Musikmesse finden Sie Sanyo in der Halle 5.1 am Messestand D31.