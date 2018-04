Sanyo: Drei neue Beamer für große Bilder aus kurzer Distanz

Der Elektronik-Konzern Sanyo hat am Dienstag mit dem LCD-Projektor PLC-WXL46 sowie den beiden DLP-Geräten PDG-DWL100 und PDG-DXL100 drei neue Beamer vorgestelt. Alle drei Geräte sollen sich durch "extreme" Weitwinkelobjektive auszeichnen.

Der Elektronik-Konzern Sanyo hat am Dienstag mit dem LCD-Projektor PLC-WXL46 sowie den beiden DLP-Geräten PDG-DWL100 und PDG-DXL100 drei neue Beamer vorgestellt. Alle drei Geräte sollen sich durch "extreme" Weitwinkelobjektive auszeichnen. Die Projektoren sind laut Hersteller vor allem für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen konzipiert und lassen sich vor allem in kleinen Räumen und mit kurzem Abstand zur Projektionsfläche einsetzen.| Um eine Bilddiagonale von 80 Zoll zu erreichen, genügt laut Sanyo beim PLC-WXL46 ein Abstand von etwa 86 Zentimetern zur Präsentationsfläche, während der PDG-DWL100 dafür etwa 87 und der PDG-DXL100 circa 99 Zentimeter benötigen sollen.

Technische Details

Alle drei Geräte erreichen laut Sanyo eine Lichtstärke von über 2.000 ANSI-Lumen. Damit sollen sich die Projektoren auch für Einsätze in Räumen, die sich nicht vollständig verdunkeln lassen, eignen. Während der PDG-DXL100 mit XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel) im 4:3-Format ausgestattet ist, verfügen der PDG-DWL100 und der PLC-WXL46 über WXGA-Auflösung (1.280 x 800 Pixel) mit 16:10-Optik. Die Preise staffeln sich von 1.070 Euro für den PDG-DWL100 über 1.150 Euro für den PDG-DXL100 bis zu 1.205 Euro für den PLC-WXL46.