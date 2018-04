Wie die KoreanTimes berichtet, hat Samsung Digital Imaging-Geschäftsführer Park San-jin auf einer Pressekonferenz am 31. März anlässlich der Vorstellung neuer

Wie die KoreanTimes berichtet, hat Samsung Digital Imaging-Geschäftsführer Park San-jin auf einer Pressekonferenz am 31. März anlässlich der Vorstellung neuer Kompaktkamera-Modelle die verstärkte Zusammenarbeit mit Pentax angekündigt. Die Partnerschaft soll vor allem Fortschritte bei den Schlüsselkomponenten Bild-Sensoren und -Prozessoren beschleunigen.So sprach Park von neuen CMOS-Sensoren, die größere Datenmengen bewältigen können. Diese werden z. B. für Kameras mit Hochgeschwindigkeits- oder automatischen Panaroma-Funktionen benötigt. Ausgehend von der bisherigen soliden Partnerschaft sein man in weiteren Gesprächen über den Ausbau der Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen.Firmenübernahmen oder Zusammenschlüssen erteilte er aber eine Absage. Weitere Details über die Partnerschaft im Digital-SLR-Bereich würden "in Kürze" bekannt gegeben.Foto: Samsung Electronics/Korean Times

www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2009/03/123_42293.html