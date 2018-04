Mit dem Pixon12 kündigt Samsung nach Sony Ericsson das zweite Fotohandy mit 12 Megapixel an. Samsung bezeichnet es als "Erstes 12-Megapixel-Kamerahandy der

Mit dem Pixon12 kündigt Samsung nach Sony Ericsson das zweite Fotohandy mit 12 Megapixel an. Samsung bezeichnet es als "Erstes 12-Megapixel-Kamerahandy der Welt", weil es schon ab Ende Juni in Europa auf den Markt kommen soll, also vor dem erst für das 4. Quartal angekündigten Sony Ericsson "Satio". In anderen Regionen soll das Pixon12 ab August eingeführt werden. Ein Preis wurde noch nicht genannt.

Samsung attestiert dem auch unter der Typenbezeichnung M8910 geführten Fotohandy mit 3,1"-OLED-Touchscreen schnelle Aufnahmebereitschaft mit einem separatem Einschalter für die Kamera. Die Bildfolgezeit soll 2 B/s betragen. Mit Touch-AF-Tracking verfolgt der Autofokus automatisch ein ausgewähltes Objekt. Passende Motivprogramme zu typischen Szenen wählt das Pixon12 automatisch.

Last not least betont Samsung die Qualität des 28mm-Weitwinkel-Objektivs und das Kontrastverhältnis des OLED-Displays von 10.000:1. Eine Energiesparschaltung verlängert die Ausdauer des 1.000 mAh-Akkus im 108 x 53 x 14 mm flachen Pixon12. Gespeichert wird auf bis zu 16 GB großen microSD-Karten.

Die gespeicherten Fotos können auf vielfältige Weise editiert, sortiert und auch per W-LAN übertragen werden. www.samsung.com