Unter dem Motto"Why Capture? Create!" startet Samsung eine Promotion-Kampagne zur Einführung der neuen Systemkamera NX10. Schwerpunkt ist ein internationaler Wettbewerb, an dem sechs namhafte Kunstakademien aus unterschiedlichen Ländern, u.a. USA und China, teilnehmen.

In Deutschland werden 20 Studenten der "design akademie berlin - Hochschule für Kommunikation und Design", ab sofort in Berlin ihre Wettbewerbsideen mit einer NX10 fotografisch umsetzen.

Die Ergebnisse werden zunächst im Rahmen einer Onlinegalerie ausgestellt und von einem internationalen Publikum bewertet, bevor am 4. April die zehn Finalisten bekannt gegeben werden. Diese dürfen anschließend ihre Exponate in einer internationalen Ausstellung in Peking zusammen mit den anderen Landesgewinnern präsentieren. www.samsungcamera.de