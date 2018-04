Samsung Internet@TV: mit Fernseher und Blu-ray-Player ins Internet - neue Apps

Der südkoreanische Elektronik-Konzern Samsung renoviert seine "Internet@TV"-Plattform. Neben den Flachbildfernsehern können ab März hergestellte Blu-ray-Player und Blu-ray-Heimkinoanlagen ebenfalls die von Samsung eingebundenen Internet-Dienste nutzen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zudem wurde das Angebot um HDTV-fähige Apps erweitert.

Das Angebot der von Samsung eingebundenen Applikationen soll sich über die Bereiche Information, Kommunikation und Unterhaltung erstrecken - alles erreichbar mit einem Klick auf die jeweilige Geräte-Fernbedienung. Im Vergleich zu der bis dato in Samsung-Fernsehgeräten integrierten Internet@TV-Plattform soll die neue Version deutlich schneller und flexibler sein, was qualitativ wie quantitativ vor allem für all diejenigen spürbar sein könnte, die gerne Video-Inhalte aus dem Internet konsumieren.

Zu den Anbietern im - nennen wir es mal SWW (Samsung Wide Web) - gehören auf globaler Ebene unter anderem AccuWeather.com, Picasa, USA Today, YouTube oder auch der History-Channel. Zu den lokalen Diensten zählen Bild.de-News, der Fußballvereins-Channel KLUB, die TV-Programm-Plattform TV Digital, der Musik-Kanäle Putpat.tv und Nuna.tv, das Sport-Portal spobox.tv sowie die Online-Mediathek Anixe HD. Künftig sollen noch zahlreiche Dienste hinzukommen. Dabei überlässt es Samsung den jeweiligen Anbietern, ob sie ihren Inhalt kostenfrei, kostenpflichtig oder werbefinanziert anbieten.