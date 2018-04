3D-Blu-ray-Player mit 7.1-Soundsystem

Samsung: 3D Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6930W kommt im März

Mit dem am Dienstag vorgestellten Komplett-System HT-C6930W, bestehend aus einem 3D-fähigen Bluray-Player, dem AV-Receiver Crystal Amplifier Pro und einem dazugehörigen 7.1-Lautsprecher-System, will Samsung die deutschen Wohnzimmer von nun an in echte 3D-Kinos verwandeln.

© Archiv 3D Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6930W von Samsung

Mit dem am Dienstag vorgestellten Komplett-System HT-C6930W, bestehend aus einem 3D-fähigen Bluray-Player, dem AV-Receiver Crystal Amplifier Pro und einem dazugehörigen 7.1-Lautsprecher-System, will Samsung die deutschen Wohnzimmer von nun an in echte 3D-Kinos verwandeln. Anzeige Der mitgelieferte Blu-ray-Player beherrscht neben 3D zusätzlich noch WLAN und damit auch Internet-TV und Samsungs neue Vernetzungs-Option "AllShare" (magnus.de berichtete). Damit sollen sich auf Knopfdruck alle multimedialen Geräte mit integrierter AllShare-Funktionalität mit der Heimkino-Anlage verbinden und ihre Dateninhalte wie Videos, Musik und Fotos zur Verfügung stellen. Laut Samsung wird AllShare künftig in allen neuen Samsung-Geräten enthalten sein, vom Fernseher über Blu-ray-Player bis hin zur Digital-Kamera und dem Smartphone. Der 7.1-Surround-Verstärker Crystal Amplifier Pro liefert insgesamt 1.330 Watt Beschallungsleistung. Neben dem schicken Aussehen bietet das dazugehörige Lautsprechersystem als Besonderheit, dass die rückwertigen Surroundboxen drahtlos angesteuert werden - das Verlegen der Boxenkabel durch das ganze Wohnzimmer entfällt also. Zu guter Letzt können stolze Besitzer eines iPods oder iPhones das Mobilgerät direkt an die Anlage anschließen und Musik sowie Videos abspielen. Samsungs neue Blu-ray Heimkinoanlage HT-C6930W soll noch im März in den Handel kommen. Einen Preis nannte Samsung bislang aber nicht.

