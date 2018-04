Die Drogeriemarktkette Rossmann hat vier Filialen zum Test mit einem HP FotoVision-System ausgestattet. Das Store-Konzept soll es Kunden erlauben am Anfang des

Die Drogeriemarktkette Rossmann hat vier Filialen zum Test mit einem HP FotoVision-System ausgestattet. Das Store-Konzept soll es Kunden erlauben am Anfang des Einkaufs die Bilder in Auftrag zu geben und am Ende bereits abzuholen. Im Inneren des Systems arbeitet ein HP Photosmart PM2000e Microlab Drucker auf Tintenbasis. Dank neuer Tinten will HP eine gleichbleibende hohe Bildqualität mit langer Haltbarkeit garantieren. Mehrere Eingabeterminals ermöglichen die simultane Bearbeitung verschiedener Bestellungen. Zur Wahl steht sowohl glänzendes als auch mattes Papier in den Formaten 10x15 cm oder 13x18 cm. Aber auch Kollagen, Kalender oder Kartenvorlagen sollen möglich sein. Das Auftragssortierungssystem reicht für 18 Aufträge. Nur mit einem persönlichen Bon können die Kunden ihre Fotos nach dem Einkauf abholen. Als Teil des mehrjährigen Vertrags baut HP zusammen mit Rossmann in weiteren Märkten das FotoVision Konzept mit HP Technologien auf und will dabei bis zu 200 weitere Filialen ausstatten. www.hp.com/de