Gleich drei neue Scanner schickt RCP-Technik an den Start. Die Modelle Rollei DF-S 100 und 110 sind Filmscanner. Der DF-S 100 soll dank einem 5 Megapixelsensor und Fixfokus flott scannen und dann eine Vorschau auf dem 2,4 Zoll-Display liefern. Er gibt das Bild an Speicherkarten oder via USB und TV-Ausgang an Rechner und Fernseher weiter. Der DF-S- 100 kostet 130 Euro.

Nur 30 Euro teurer ist der DF-S 110 der noch. Auch er arbeitet mit einem 5 Megapixelsensor und Fixfokus. Der DF-S 110 zeigt die Bilder auf einem 2,4-Zoll-Minitor oder überträgt sie via veraltetem USB 1.1 Standard zum Rechner. Auch dieser Scanner hat einen TV-Ausgang und arbeitet mit 3 LEDs als Lichtquelle.

Vom Fotoscanner PS 100 gibt Rollei derzeit nicht viel mehr Informationen als den Preis von 150 Euro bekannt.

www.rcp-technik.com