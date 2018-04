Rollei Movieline SD-10: Neuer Full-HD-Camcorder für 249 Euro

Der Experte für digitale Foto- und Videokameras Rollei hat am Dienstag einen Full-High-Definition Camcorder für nur 249 Euro vorgestellt. Der Rollei Movieline SD-10 nimmt Videos mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten auf.

Dank der Aufnahme von 30 Bildern in der Sekunde verspricht der Hersteller flimmer- und ruckelfreie Videoclips. Ein 10-Megapixel-CMOS-Bildsensor, eine gute Optik und ein schnell arbeitender Prozessor sollen Filme in ansehlicher Qualität liefern. Der 3-Zoll-TFT-Farbmonitor zeigt kontrastreiche Previews und lässt laut Hersteller "drehbuchgerechte" Kompositionen. Zur Übertragung der aufgezeichneten Clips und Bilder lässt sich der Rollei SD-10 mittels HDMI-Schnittstelle an einen Monitor oder TV-Gerät anschließen.

Standbilder fängt der Camcorder mit einer maximalen Auflösung von 10 Megapixel ein, der Brennweitenbereich reicht laut Hersteller vom Panorama-Weitwinkel bis hin zum Tele. Auch für Nahaufnahmen ist der SD-10 vorbereitet, die Makrofunktion erlaubt eine Fokusierung für Objekte, die nur einen Zentimeter von der Linse entfernt sind. Der interne Speicher beträgt 256 Megabyte, da sich hiermit jedoch keine großen Sprünge machen lassen, kann der Camcorder mit SDHC-Speicherkarten bis zu einer Größe von 32 Gigabyte erweitert werden. Der Rollei SD-10 ist mit einem Verkaufspreis von nur 249 Euro einer der günstigsten Full-HD-Camcordern. Verfügbar ist der Camcorder ab Anfang September.