Der Name Movieline DV 5 des neuen Rollei-Camcorders verweißt zwar auf das bekannte DV-Format und die damit verbundene Standard Definition-Auflösung, doch

Der Name Movieline DV 5 des neuen Rollei-Camcorders verweißt zwar auf das bekannte DV-Format und die damit verbundene Standard Definition-Auflösung, doch Hochkant-Zwerg filmt hochauflösend mit 1440 x 1080 Pixeln bei 30 Vollbildern pro Sekunde. Das anamorph auf 4:3 gestauchte Video wird erst bei der Wiedergabe auf 16:9 und damit eine Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln entzerrt. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet auch HDV-Video. Der Rollei-Camcorder zeichnet im H.264-Format auf Speicherkarte auf. Laut Hersteller akzeptiert der DV 5 SDHC-Karten bis zu acht Gigabyte Größe. Der 5-Megpixel Chip ermöglicht neben Bewegtbildaufnahmen auch Fotos mit bis zu 2560 x 1920 Pixeln nativer Auflösung. Ein 5-facher optischer Zoom ist ebenfalls mit an Bord wie das 2,5-Zoll-Display. Der Ton wird mit 48 Khz und 16 Bit Stereo komprimiert. Zum Zubehör der Kamera gehört unter anderem ein Dreibein-Stativ, das voraussichtlich eine Mini-Variante sein dürfte. Der Movieline DV 5 ist in den Farben Schwarz, Rot und Blau ab Februar für 200 Euro erhältlich.

www.rcp-technik.com