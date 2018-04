Das Band Robert Mapplethorpe - Perfection in Form erschien kürzlich im teNeues-Verlag und dient als Katalog für eine Ausstellung in der Galleria dell'Accademia

Das Band Robert Mapplethorpe - Perfection in Form erschien kürzlich im teNeues-Verlag und dient als Katalog für eine Ausstellung in der Galleria dell'Accademia in Florenz, Italien. Robert Mapplethorpe ging mit seinen Arbeiten oft kontroverse und tabuisierte Themen an, die ihm zwar Bekanntheit und Anerkennung aber auch viel gesellschaftlicher Kritik, vor allem aus konservativen und religiösen Kreisen, einbrachten. Das vorliegende Band zeigt eine kleine Retrospektive seines Werkes und konzentriert sich vor allem auf die Beziehung zu der klassischen Antike und Renaissance, an welchen Mapplethorpe bei seiner Suche nach der "perfekten Form" anknüpfte.

Robert Mapplethorpe - Perfection in Form Herausgegeben von Franca Falletti & Jonathan Nelson, Widmung von Patti Smith 204 Seiten, Hardcover im Schutzumschlag ca. 125 Farb- und Duplexabbildungen Text in Englisch und Italienisch Preis: 79,90 ISBN: 978-3-8327-9316-6

