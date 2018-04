Ricoh in Japan hat die Einführung der GR Digital III * Stüssy anlässlich des 30. Geburtstags der US-Modemarke angekündigt. Dabei handelt es sich um ein in

Ricoh in Japan hat die Einführung der GR Digital III * Stüssy anlässlich des 30. Geburtstags der US-Modemarke angekündigt. Dabei handelt es sich um ein in Zusammenarbeit mit der Modemarke Stüssy modifizierte Version der im August 2009 eingeführten Ricoh GR Digital III. Die Änderungen sind dekorativer Natur mit blauen Applikationen und bei der Tastenbeschriftung. Die umgerechnet 770 Euro teure Kamera ist technisch unverändert und soll in auf 500 Stück limitierter Auflage auf den Markt kommen. In Europa ist Stüssy mit Läden in Amsterdam und Mailand präsent.www.colorfoto.de/Testbericht/Ricoh-GR-Digital-III_6082258.html www.stussy.com