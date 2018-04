Richard Gere: 60. Geburtstag und zwei neue Filme am Start

Mit den Filmen "Brooklyn's Finest" und "Amelia" kommt Richard Gere zur Jahreswende gleich zweimal in die deutschen Kinos.

Richard Gere, einst der "Sexiest Man Alive", drehte schon mit den attraktivsten Frauen Hollywoods, wie etwa: Kim Basinger, Julia Roberts, Jodie Foster, Renee Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, und und und. Als dies topt Richard Gere eigentlich nur dadurch, dass er mit einem echten Bond-Girl (Carey Lowell aus "Lizenz zum Töten" mit Timothy Dalton als James Bond) verheiratet ist. magnus.de berichtete darüber in [int:article,108097/]. Doch ans Rentenalter denkt der gestriegelte Silberfuchs noch lange nicht. In Deutschland starten mit "Brooklyn's Finest" (Kinostart: 30. Dezember 2009) und "Amelia" (Kinostart: 07. Januar 2010) innerhalb von neun Tagen gleich zwei Spielfilme mit dem Hollywood-Star. Wer sich allerdings zur kalten Winterzeit eine herzerwärmende Komödie wie Pretty Woman erhofft, wird enttäuscht, denn Richard Gere beginnt seine sechste Lebensdekade mit zwei handfesten Dramen.

Erste Infos zu den neuen Richard-Gere-Filmen

In dem Polizistendrama "Brooklyn's Finest" spielt Richard Gere ("Die Braut, die sich nicht traut", "Chicago") zusammen mit Don Cheadle ("Ocean's"- Trilogie, "Password: Swordfish") und Ethan Hawke ("Tödliche Entscheidung - Before the Devil Knows You're Dead", "Training Day"). Der Film handelt von drei Polizisten, die sich durch einen Fall erst am Tatort kennenlernen und während der Aufklärung mit ihren unterschiedlichen Charakteren konfrontiert werden. Einer der Polizisten macht dabei anständig und ehrenwert seinen Job, ein zweiter ist hingegen korrupt und der dritte im Bunde arbeitet für irgend jemanden Undercover.

Dann bereits im neuen Jahr spielt Richard Gere eine Rolle in dem biografischen Drama "Amelia" über die amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart. Mit ihm vor der Kamera steht die Hauptdarstellerin Hilary Swank ("P.S. Ich liebe Dich", "The Core - Der innere Kern") sowie Virginia Madsen ("Firewall", Number 23") und Ewan McGregor ("Illuminati", Star Wars Episode I, II, III") .