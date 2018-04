Mit über 300 Farb- und Duotonetafeln bietet das kürzlich im Schirmer-Mosel-Verlag erschienene Band einen Rückblick auf Schaffen von Richard Avedon als

Mit über 300 Farb- und Duotonetafeln bietet das kürzlich im Schirmer-Mosel-Verlag erschienene Band einen Rückblick auf Schaffen von Richard Avedon als Mode-Fotograf. Angefangen mit den ersten Aufnahmen für Harper's Bazaar bis zu späteren Vogue-Fotos zeigt das Buch Bilder, die zwischen 1944 und 2000 entstanden sind. Das Buch erscheint parallel zu einer Ausstellung im International Center of Photography in New York. Sie wurde am 15. Mai eröffnet und ist die erste umfassende Retrospektive des Mode-Fotografen überhaupt. Richard Avedon machte sich nicht nur als Fashion-Fotograf einen Namen. Seine Portraits waren ebenfalls eine Ausnahmeerscheinung, wenn auch teilweise heftig kritisiert, da sie doch in schonungsloser Weise gesellschaftliche Probleme oder menschliche Schwächen zeigten. Im Gegensatz dazu sind seine Fashion-Aufnahmen nur von einem Thema dominiert: die Schönheit. Gleichwohl auch blieb Avedon innovativ, zeigte unterschiedliche Blickwinkel und überraschte immer wieder mit unerwarteten Locations oder Kompositionen. Sein Stil setzte deutliche Akzenten in der Fashion-Fotografie. Mit dem vorliegenden Buch kann man sich auf eine kleine Zeitreise durch die Avedons Welt der Schönheit begeben - und die lohnt sich. Richard Avedon Fashion 1944- 2000 372 Seiten, 303 Farb- und Duotonetafeln Englischsprachige Ausgabe mit Texten von Philippe Garner, Carol Squiers und Vince Aletti [Deutsche Textbeilage in Arbeit] ISBN 978-3-8296-0422-2 Ladenpreis EUR 78,- sFr 132,-

