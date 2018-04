Raumfeld: Funkbasiertes Multi-Room Audio System mit WLAN-Lautsprechern

Die Hifi-Schmiede Raumfeld hat am Donnerstag ein funkbasiertes Multi-Room Audio System vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte soll das System, das Beste aus analoger und digitaler Audiowelt in einem System vereinen.

Der deutsche Hersteller will dazu eine einfach zu nutzende Touchscreen-Fernbedienung mit einem standardbasierten Musikserver und klangstarken WLAN-Lautsprechern zu eine vollständigen und für Erweiterungen offenen System verknüpft haben. Herzstück des Multi-Room Audio Systems ist der Raumfeld Controller mit seinem 4,3 Zoll großen Touchscreen und der intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche. Er steuert die Musikwiedergabe und fasst Musiksammlungen unterschiedlicher Quellen in einer grafischen Darstellung zusammen. Musikliebhaber sollen so die gewünschte Musik schnell und einfach finden und auf den aktiven Lautsprecher-Systemen abspielen können.

Die Musikwiedergabe kann laut Unternehmen für jeden Raum individuell und von überall aus gesteuert werden. Mehrere Räume lassen sich zu Hörzonen zusammenschalten, in denen die Musik absolut synchron wiedergegeben wird.

Die Komponenten der Musikanlage

"Raumfeld Base" heißt der Musikserver, der auch ein separates Raumfeld WLAN-Netzwerk aufbaut. Das Netzwerk soll durch einfaches Betätigen des Setup-Knopfes der einzelnen Geräte eingerichtet werden. Es sei keine weitere Konfiguration erforderlich, so das Unternehmen. Mit dem Internet verbunden eröffnet die Raumfeld Base den Zugriff aufOnlinemusikdienste, Web-Radiosender und Podcasts. Der "Raumfeld Connector" ermöglicht die Einbindung von CD-Playern und Stereoanlagen als Abspiel- beziehungsweise Wiedergabegeräte und sendet die Audio-Signale per WLAN in andere Räume. "Raumfeld Speaker": Der Raumfeld Speaker M wurde gemeinsam mit ADAM Professional Audio entwickelt und verfügen über speziell entwickelte Hochtöner.

Eine typische Ausstattung für zwei Räume bestehend aus Raumfeld Base, Controller, Connector und Speaker S kostet rund 1200 Euro. Die Anlage wird exklusive im Online-Shop von Raumfeld vertrieben.