Heidi Klum muss in Deutschland keinem vorgestellt werden. Als Supermodel gelangte sie zum internationalen Ruhm und als Aushängeschild von "Germany's Next Topmodel" feiert sie ebenfalls Erfolge. In Heidilicious, erschienen kürzlich im teNeues-Verlag, zeigt der britischer Porträt- und Modefotograf Rankin, der über mehrere Jahre mit Heidi Klum zusammengearbeitet hat, die unterschiedlichen und meist erotischen Verwandlungen des Models: mal verspielt oder sinnlich, mal dominant oder schlicht verführerisch. Ob nun die im Buch aufgeworfene Frage "Wie ist die Klum denn so?" beantwortet ist, soll jeder für sich entscheiden. Für Heidis Fans und Bewunderer ist der Bildband ein Muss.

Rankin's Heidilicious Foreword by Seal published by teNeues

Size: 28.5 x 37 cm / 11 1/4 x 14 1/2 in. 144 pp., Hardcover with jacket 67 color and 33 duotone photographs Text in English, German, French, Spanish and Italian € 49.90 $ 65 £ 45 ISBN 978-3-8327-9986-1

