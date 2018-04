"Rambo V": Jetzt ist es offiziell - Sylvester Stallone dreht neuen Rambo

Gerüchte darüber kursierten schon länger, doch seit Montag Nachmittag melden es die Kinoportale einhellig: Sylvester Stallone dreht "Rambo V"!

Unter Berufung auf das US-amerikanische Kinoportal "Variety" vermelden die deutschen Kinoseiten, das die Produktionsfirma "Nu Image/Millennium Films" grünes Licht für einen fünften Teil über die Einmann-Armee gab. Dieses Mal soll es den ehemaligen Vietnam-Kämpfer nach Mexiko verschlagen, wo er ein entführtes Mädchen sucht und dabei zwischen die Fronten von Schleusenbanden und Drogenkartellen gerät. Eigentlich hätte nach dem vierten Teil von Rambo im Jahre 2008 endgültig Schluss sein sollen, schließlich endet der Film mit einer Szene, in der John Rambo nach langjährigen Kämpfen auf die Farm seiner Eltern in den USA zurückkehrt und sich scheinbar zur wohlverdienten Ruhe setzt. Doch Kinoeinnahmen von deutlich über 110 Millionen US-Dollar lassen den Veteranen offenbar keine Ruhe. Deshalb zwängt sich Sylvester Stallone ab dem Frühjahr 2010 wieder in die Kämpferkluft, außerdem schreibt er das Drehbuch und führt Regie. Ins Kino dürfte es "Rambo V" dann wohl bis Ende 2010 schaffen - vermutlich passend zu Weihnachten.

Derzeit befindet sich die Rambo-Produktionsfirma "Nu Image/Millennium Films" übrigens bei der Nachproduktion des Action-Krachers "The Expendables". An dem versprochenen Blutvergießen wirkt ein regelrechtes Staraufgebot altgedienter Helden mit, unter anderem Mickey Rourke, Jet Li, Dolph Lundgren, Jason Statham, Bruce Willis und Arnold Schwarzenegger. Der Streifen soll am 23. April 2010 in die US-amerikanischen Kinos kommen.