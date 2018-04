QNAP präsentiert mit dem NMP-1000 einen Multimedia-Player, der Fotos, Videos und Musik von Festplatte abspielt oder die Dateien über ein Netzwerk abruft. Für

QNAP präsentiert mit dem NMP-1000 einen Multimedia-Player, der Fotos, Videos und Musik von Festplatte abspielt oder die Dateien über ein Netzwerk abruft. Für die Wiedergabe von Fotos bietet der Player eine Slideshow-Funktion mit Musikwiedergabe. Über HDMI- (1.3a), Component-, FBAS- oder S-Video-Anschluss kommuniziert der NMP-1000 mit Fernseher oder Beamer. Bilder und Videos liefert er mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080 Pixel an das Ausgabegerät. Per analogem Stereo-Cinch oder einem optischen und einem koaxialen Digital-Ausgang gibt der Player Ton aus. Zum Kopieren von Dateien wird der Player per USB 2.0 mit einem Computer verbunden. Außerdem unterstützt der QNAP NAS-Funktionen für den Datenaustausch im Netzwerk. Für den Remote-Zugriff bietet der NMP-1000 Funktionen wie FTP-Server und Web-File-Manager an. Der QNAP kann mit einer 3,5 Zoll SATA I/II Festplatte (maximal zwei Terabyte) ausgerüstet werden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten. Der NMP-1000 von QNAP soll rund 350 Euro kosten und nach der IFA 2009 (4.-9. September) erhältlich sein. Im Lieferumfang sind ein HDMI-Kabel, AV-Kabel, Netzwerkkabel, USB-Kabel sowie eine Fernbedienung enthalten. Folgende Formate werden vom NMP-1000 unterstützt:

Videoformate: Codec: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XVID, H.264, H.263, WMV9, VC1

Audioformate: Container: AVI, MPEG/MPG, VCD (ISO, MPG), DVD (VOB, IFO, ISO),WMV, ASF, TP, TS, TRP, M1V, M2V, M4V, M2P, M2T, M2TS, MTS, MOV, MP4, RMP4

Bildformate: BMP, JPEG/ JPG, PNG

www.qnap.com/de