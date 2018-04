Preisgala Goldenes Ohr 2009

Die Redaktionen von stereoplay, AUDIO und Video-HomeVision haben die begehrten Preise der Leserwahlen "Die Highlights des Jahres", "Das goldene Ohr" und "Die Geräte des Jahres" verliehen. Im festlichen Rahmen des Eventzelts "Das Schloss" in München ging es nicht nur wettermäßig stürmisch zu: Die Chefredakteure der drei führenden Magazine hatten in 88 Kategorien jeweils drei Preise zu verleihen - ein Fest für so manchen Hersteller. Die Auszeichnungen sind heiß begehrt, denn die drei Leserwahlen sind die größten und kompetentesten Leserwahlen der Unterhaltungselektronik in Deutschland!

Die Redaktionen von stereoplay, AUDIO und Video-HomeVision haben am 10.2. die begehrten Preise der Leserwahlen "Die Highlights des Jahres", "Das goldene Ohr" und "Die Geräte des Jahres" verliehen. Im festlichen Rahmen des Eventzelts "Das Schloss" in München ging es nicht nur wettermäßig stürmisch zu: Die Chefredakteure der drei führenden Magazine hatten in 88 Kategorien jeweils drei Preise zu verleihen - ein Fest für so manchen Hersteller. Die Auszeichnungen sind heiß begehrt, denn die drei Leserwahlen sind die größten und kompetentesten Leserwahlen der Unterhaltungselektronik in Deutschland!

Das Votum dieser Jury wiegt schwer, denn zu den Lesern der drei Zeitschriften gehören neben den Herstellern auch viele Händler, langjährige Abonnenten und kritische Multiplikatoren ? Geräte, die hier auf die ersten Plätze gewählt werden, sind wirklich top. Neben den Siegerurkunden pro Kategorie wurden in diesem Jahr von stereoplay, AUDIO und Video-HomeVision je ein Innovationspreis für das innovativste Produkt in 2008 vergeben: stereoplay kürt das nextgen Verbindungssystem von WBT. AUDIO wählt SNEAKY MUSIC DS von Linn. Und Video-HomeVision vergibt den Preis an Logitech für Harmony 1100. Der Sonderpreis Brand of the year geht in diesem Jahr an T+A für die meisten abgegebenen Leserstimmen.

Ein Blick in die vollständige Liste aller Gewinner zeigt, wie hart umkämpft der Markt in der Unterhaltungselektronik ist. Positiv auch dieses Jahr: Viele der Preisträger sind innovative Firmen aus Deutschland, die sich mit hervorragenden Ideen und Top-Qualität bei unseren Lesern einen Namen gemacht haben und mit besten Produkten überzeugen.