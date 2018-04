Poster XXL will mit einem Jahresplaner mit dem Extremformat von 3,60m x 2,70m Akzente setzen. Der Jahresplaner wird auf insgesamt acht Foto-Tapetenbahnen

Poster XXL will mit einem Jahresplaner mit dem Extremformat von 3,60m x 2,70m Akzente setzen. Der Jahresplaner wird auf insgesamt acht Foto-Tapetenbahnen gedruckt und kostet 250 Euro. Zudem liefert PosterXXl Kalender mit DIN A0, DIN A1 und DIN A2 auf 230g/m² starkem hochwertigem Premium Papier, optional mit Schutzlaminat. Letzteres sorgt dafür, dass sich die Kalender mittels Filz- oder Faserschreiber beschriften lassen, aber jederzeit abgewischt und geändert werden können. In die Jahresplaner können wie üblich eigene Fotos, Bilder oder Grafiken platziert werden - auf Wunsch auch an bestimmten Terminen. Die Preise liegen zwischen 15 und 40 Euro. In einem Großformat kommen auch die neuen großformatigen dreizehnseitigen Fotokalender von posterXXL daher: Es gibt das sogenannte Portraitformat (Hochformat) 0,46m x 1,00m für 80 Euro, Super Portrait 0,46m x 1,50m für 110 Euro und Mega Portrait 0,46m x 1,80m für 130 Euro. Zu guter Letzt gibt es ein Panorama Format mit 0,46m x 1,20m das 100 Euro kostet. Alle Fotokalender werden digital auf Vlies-Papier gedruckt. Bei Poster XXL ist keine Software für die Gestaltung notwendig. www.posterxxl.de/kalender