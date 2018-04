PosterXXL bietet die Gestaltung von Foto-Kalender nun so an, dass keine Installation und Softwarekenntnisse nötig sind. Die Gestaltung klappt über den

PosterXXL bietet die Gestaltung von Foto-Kalender nun so an, dass keine Installation und Softwarekenntnisse nötig sind. Die Gestaltung klappt über den Internetbrowser. Damit will Poster XXL zur Hauptsaison der Kalenderproduktion punkten und neue Kundengruppen ansprechen, die bislang vor Downloads und der Software-Installationen zurückgeschreckt sind. Die Platzierung mehrerer Fotos pro Kalenderblatt und die Wahl unterschiedlicher Hintergründe liegt beim Kunden. Über Layout-Vorlagen bietet der Onlineservice die schnelle Erstellung an. Die Bilder werden erst nach der Fertigstellung übertragen. Die Onlineerstellung des posterXXL Foto-Kalenders ist in verschiedenen Größen und Formaten möglich und ab sofort unter www.posterXXL.de/kalender ab 10 Euro verfügbar. www.posterxxl.de