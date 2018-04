PosterXXL macht nicht nur Großformatdrucke, sondern erstellt ab sofort auch Fotobücher. Dazu setzt der Onlineservice nicht wie die meisten auf eine Software,

PosterXXL macht nicht nur Großformatdrucke, sondern erstellt ab sofort auch Fotobücher. Dazu setzt der Onlineservice nicht wie die meisten auf eine Software, sondern bietet die Gestaltung online an. Die Erstellung erfolgt direkt über die Oberfläche des Internetbrowsers. Dazu müssen normalerweise vorher die Bilder hochgeladen werden, doch bei PosterXXL ist das nicht nötig. Man kann also sofort das Fotobuch gestalten und erst im Anschluss die dann wirklich verwendeten gesammelt Bilder hochladen. PosterXXL will damit neue Kundengruppen ansprechen, die bislang vor Downloads und der Installation fremder Software zurückschrecken. Das posterXXL Fotobuch Klassisch, DIN A4 mit Hardcover-Umschlag und 24 Seiten Umfang, kostet 10 Euro. www.posterXXL.de/fotobuch