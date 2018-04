Forex PVC Hartschaumplatten sind engagierten Fotografen schön länger fürs aufziehen von Fotografien bekannt. PosterXXL bietet nun mit dem eigenen Bild

Forex PVC Hartschaumplatten sind engagierten Fotografen schön länger fürs aufziehen von Fotografien bekannt. PosterXXL bietet nun mit dem eigenen Bild aufgezogene Platten an. Forex zeichnet sich insbesondere durch seine hohe Stabilität und Verwindungssteife aus, die ein Ausfransen der Kanten sowie Verwindungen durch Lagerung und Temperaturschwankungen ausschließen. Das Motiv wird weiterhin auf einen Papierträger gedruckt und an der Oberseite mit einem glänzenden Schutzlaminat überzogen. Das entstandene Zwischenprodukt wird dann mittels eines doppelseitigem Klebefilmes auf eine Platte aufgeklebt. Damit kann man die Drucke sowohl gerahmt als auch ungerahmt an die Wand hängen ohne dass sich die Bilder auf die Dauer verziehen. Die Forex/PVC-Hartschaum-Drucke bietet posterXXL ab 25 Euro an. www.posterXXL.de/Ihr-Foto-Auf-Forex.html