plawa übernimmt ab sofort die exklusive Distribution von Fotografie-Produkten der Marke Polaroid und wickelt zukünftig ebenfalls die Herstellergarantie ab. Der Distributionsvertrag umfasst alle Produkte aus den Bereichen digitale und analoge Fotografie. Dazu gehören Digitalkameras, digitale Bilderrahmen, Digitaldrucker, digitale und analoge Sofortbildkameras sowie analoge Filme. Die exklusiven Vertriebsrechte der Marke Polaroid erhält plawa von der Summit Global Group, die im Juni 2009 die weltweiten Polaroid Markenlizenzrechte erworben hat. Die letzten Neuentwicklungen von Polaroid sind die PoGo Fotodrucker und die digitalen Sofortbildkameras Polaroid PoGo Instant mit ZINK Technologie. plawa entwickelt und vertreibt seit 40 Jahren Produkte für den Fotomarkt und wird auch an der strategischen Produktentwicklung der neuen Polaroid-Produkte beteiligt sein. "Für 2009 planen wir den Verkauf von mehr als 500.000 Kameras in Deutschland", sagt Michael Roessler, Geschäftsführer der plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG.

Auf der IFA in Berlin vom 4. bis 9. September 2009 werden die aktuellen Polaroid-Produkte in Halle 17 auf Stand 109 zu sehen sein.

www.plawa.de