Podcharts.de: Neues Portal für Podcast-Liebhaber gestartet

Podcast-Hörer finden seit Donnerstag eine Zusammenstellung deutschsprachiger Podcasts auf dem neuen Portal Podcharts.de.

Das Portal erhebt den Anspruch, die deutschen Podcast-Charts zu erheben. Ziel der Betreiber ist es, die Seite in den nächsten Monaten zu einer Art "Single-Charts" der deutschen Podcast-Szene auszubuaen. Gleichzeitig sollen sich die Podcharts zu einem Qualitätsmaßstab für Podcasts entwickeln und engagierte, private Podcaster durch eine gute Chartposition motivieren, weiterzumachen.

Die erste Ausgabe der Podcharts zeigt: Vor allem regelmäßige Wissens-Podcasts sollen bei den Deutschen beliebt sein. So liegt der Podcast-Ableger der WDR-Sendung "WDR - Quarks & Co." derzeit auf dem ersten Platz, gefolgt von "ProSieben Galileo" und einer weiteren WDR-Wissenssendung "WDR - Wissen mach ah". Neben dem Überblick über "Alle Podcasts" liefert die Website auch die besten "Privaten Podcasts" sowie getrennt reine Audio- und Videopodcasts. Zum Start werden die Podcharts nach einem ausgeklügelten Algorithmus ermittelt: Diese bringt die Zahl der Abonnenten eines Podcasts bei podcast.de, die Bewertungen und die abgegebenen Kommentare in Relation zueinander.