Sonys Playstation 3 ist zwar nominell eine Spielekonsole, doch die Funktionalität geht weit darüber hinaus. So ist sie auch ein Blu-ray-Player und Fotospeicher. Damit Letzteres in Zukunft besser klappt, hat Sony ein Firmware-Update (2.60) herausgebracht. Wer das Update installiert, kann eine kostenlose Bildverwaltungssoftware namens "Photo Gallery" laden. Diese ermöglicht das Sortieren von Fotos nach unterschiedlichen Kriterien wie Datum, Zeit, Personen, Farben oder den Kameradaten. Die Software soll dabei auch die Gesichtsmimik erkennen und so auch Erwachsene von Kindern unterscheiden können. Außerdem kann man Wiedergabelisten erstellen und diese mit Bilderrahmen versehen.

